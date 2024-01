Parma, Bernabè: “Vogliamo la Serie A, Pecchia ci fa sentire tutti importanti”

"Abbiamo chiuso il 2023 alla grande e speriamo che anche il 2024 ci dia grandi soddisfazioni e successi". Lo ha detto Adrián Bernabè , intervistato ai microfoni di Sky Sport. Diversi i temi trattati dal centrocampista del Parma : dalle prestazioni offerte fin qui in campionato, con la squadra di Fabio Pecchia che si è laureata di recente campione d'inverno, al suo rapporto con lo stesso allenatore. Ma non solo...

"In questa stagione ho fatto un po’ di assist, ma non contano nulla se la squadra non va bene. Posso pure segnare 20 gol, ma se poi non raggiungiamo gli obiettivi serve a poco. Da quando sono arrivato mi sono sentito subito ben accolto, sto molto bene e sono felice di lavorare con Pecchia. Avevo la speranza che questo fosse l’anno giusto. Vogliamo salire in Serie A, rendere orgogliosi i tifosi e la società. Mister Pecchia ha lavorato tanto, si vede in campo e nello spogliatoio", le sue parole.