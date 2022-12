Parma-Benevento, Pecchia: “Proiettati alla vittoria, serve maturità. A Palermo…”

"Ci sono momenti in cui uno non commette errori e prende gol perché l’avversario è più bravo, altre in cui non prendi gol e hai commesso degli errori. Con Palermo e Modena sono capitati uno dopo l'altro però la squadra si è sempre comportata molto bene”, così il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha esordito in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie B contro il Benevento di Cannavaro .

Pecchia ha poi proseguito: "Il tempo per preparare la sfida c'è stato. Di là c'è una squadra che al di là degli ultimi risultati ha esperienza per gestire certe partite e saperle vivere. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro e su quello che dobbiamo fare. Proiettati alla vittoria perché le cose belle le sappiamo fare e le abbiamo fatte. Loro hanno cambiato diversi moduli, dobbiamo essere bravi a capire subito la disposizione e il tipo di gara. Non lo possiamo sapere prima, vedremo domani sul campo. Serve maturità e lucidità da parte dei ragazzi. Allenatori esonerati? Non so cosa succede in casa altrui, si fa fatica a capire certe dinamiche, ma noi allenatori viviamo sotto pressione e dipendiamo dal risultato. Per me la situazione non cambia dal primo giorno di lavoro, perché il fatto di vincere non è che ti fa stare tranquillo una settimana e poi se perdi sei sotto pressione. Siamo professionisti e vogliamo vincere, tutti vogliono vincere, ma sono proiettato su quello che produce la mia squadra. Noi veniamo da due prestazioni di altissimo livello, poi portiamo a casa un punto e questo mi fa dispiacere. Ma mi dà grande consapevolezza perché la squadra è sul pezzo e con voglia di migliorarsi".