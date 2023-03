Palermo, Corini e il reintegro di Brunori: in attacco a Parma la coppia Soleri-Tutino

"Non vanno corsi rischi. Il bomber si è messo alle spalle l’infortunio ma è possibile che il rientro sia graduale", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i fari sul capitano del Palermo Matteo Brunori . L'attaccante italobrasiliano torna tra i convocati per il match di Serie B contro il Parma ma è verosimile che partirà dalla panchina per evitare qualsiasi ricaduta possibile.

Spazio alla coppia formata da Soleri e Tutino che si sono ben disimpegnati nella scorsa partita contro il Modena. L'ex Parma ha trovato il primo gol in rosanero, mentre Edoardo è finalmente riuscito a segnare la sua prima rete con il Palermo partendo dal 1' minuto. "Lo stato di forma delle punte è l’elemento più incoraggiante per sperare in una vittoria tutt’altro che semplice ma otto gol segnati nelle ultime due partite non possono non incutere timore ai difensori avversari che dovranno affrontare il Palermo", chiosa il Gds.