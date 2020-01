Juventus-Parma, D’Aversa: “C’è rammarico, siamo stati ingenui. Kulusevski? I 40 milioni…”

Il Parma non riesce a fermare la Juventus.

In occasione del posticipo serale della ventesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra la Juventus e il Parma, che si sono affrontati sul campo dell’Allianz Stadium. A trionfare sono stati i padroni di casa, che hanno conquistato i tre punti grazie alla doppietta di un Cristiano Ronaldo in un grande stato di forma: i bianconeri sono così riusciti ad allungare a +4 sull’Inter, che oggi ha pareggiato con il Lecce.

Al termine del match il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita: “Si è preparata una partita per mettere in difficoltà la Juventus anche nel primo tempo, ma in questa fase abbiamo gestito meglio la fase difensiva e non quella offensiva. Nel secondo tempo la squadra ha finito in crescendo e c’è un po’ di rammarico perché abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiarla. Il dispiacere principale è che abbiamo subito i gol quando eravamo tutti schierati e per un’uscita sbagliata, siamo stati davvero ingenui. Credo che stasera i bianconeri abbiano avuto un po’ di paura nel finale, offerta una prestazione di livello contro la prima in classifica. Kucka e Kulusevski? Dejan ha fatto meglio nella ripresa, non voglio addossargli troppe responsabilità perché è davvero molto giovane. Kuco invece ha ben interpretato bene il ruolo e sono contento di averlo a disposizione. Quando ti mancano dei giocatori vuol dire che La Rosa è corta, siamo comunque ambiziosi e vogliamo far meglio. Inglese si è rifatto male, con una rosa al completo potremmo fare davvero bene. Kulusevski vale 40 milioni? Un giocatore davvero forte perché abbina la quantità alla qualità, ha diversi margini di miglioramento e deve continuare a giocare in maniera serena e spensierata. Per caratteristiche è un giocatore che deve giocare dentro al campo“.