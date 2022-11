Corini: “Vittoria importante figlia del sacrificio. Esultanza al gol di Marconi…”

"È una vittoria importante che dà continuità alla vittoria fuori casa. Serve per l'autostima anche per avere vinto contro una squadra forte e di qualità. La svolta è arrivare a fine campionato con l'obiettivo raggiunto. Abbiamo affrontato queste ultime gare con coraggio e determinazione. A Cosenza giocheremo con una squadra chiamata a riprendersi. Poi faremo le valutazioni. Chiunque abbia giocato a calcio conosce la pesantezza di questi momenti. Ci siamo stimolati e abbiamo trovato una strada importante. Questo standard elevato lo dimostrano i vari Devetak e Crivello. Il campionato di Serie B è sempre stato duro. Con tre partite si passa dal sogno all'incubo e viceversa. Vedere come hanno esultato al gol di Marconi è figlio del sacrificio del nostro lavoro"