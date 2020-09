Calciomercato Parma, idea Malcuit: possibile operazione last minute con il Napoli

Il 5 ottobre è vicino e con esso la chiusura di questa sessione di mercato.

Il Parma di Liverani ha intenzione chiudere col botto prima che il gong di fine calciomercato suoni definitivamente. Proprio nei prossimi giorni potrebbe arrivare un rinforzo in difesa e l’idea è quella di Kevin Malcuit del Napoli, secondo quanto si legge su gianlucadimarzio.com.

Il classe 1991, difensore del club partenopeo, ha esordito in Serie A proprio contro i ducali, il 26 settembre 2018, concludendo la sua prima stagione con gli azzurri collezionando 27 presenze e due assist. Il 2019 per lui è stato travagliato a causa di una lesione al crociato che lo ha costretto a uno stop di 9 mesi, solo il 28 luglio 2020, è rientrato in campo per la penultima giornata di campionato, nella sconfitta esterna per 2-0 contro l’Inter. Il giocatore non ha dato ancora alcun segnale di risposta che possa lasciare pensare un suo eventuale interessamento alla proposta del Parma e, dunque, a un suo possibile trasferimento. Potrebbe essere un’operazione last minute per una squadra che ha bisogno di rinforzare le fasce difensive. Maggiore fiducia invece per l’acquisto in attacco di Traoré dell’Atalanta, classe 2002, che potrebbe arrivare a breve, al contrario di Zeqiri che ormai sembra vicinissimo al passaggio dal Losanna al Brighton.