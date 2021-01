Calciomercato, l’ex Palermo Franco Vazquez verso il Parma? Il ds Carli: “Ecco come stanno le cose”

Il futuro di Franco Vazquez potrebbe essere di nuovo in Italia.

L’ex trequartista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2012 al 2016, è finito nel mirino di diverse società italiane. Il contratto che lega il classe 1989 al Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno 2021. E nel corso della stagione corrente è stato impiegato pochissimo. Sei le presenze collezionate fin qui. Ragion per cui, il calciatore italo-argentino avrebbe chiesto alla società spagnola di essere lasciato libero di trovare una nuova squadra.

Nei giorni scorsi, il calciatore è stato accostato a più riprese al Torino di Urbano Cairo. Ma adesso chi sembra aver puntato gli occhi sul Mudo è il Parma del presidente Krause. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, “il d.s. Carli punta dritto sul Mudo Franco Vazquez come colpo ad effetto sulla trequarti”. La dirigenza gialloblu avrebbe iniziato da qualche giorno a trattare con la società spagnola la cessione di Vazquez. E se in un primo momento il giocatore aveva deciso di prendere tempo per valutare al meglio tutte le opportunità, “nelle ultime ore i segnali che arrivano dal suo entourage sono incoraggianti”, scrive la Rosea.

Chi si è espresso in merito all’eventuale approdo dell’ex numero 20 rosanero alla corte di Roberto D’Aversa è stato proprio il direttore sportivo del Parma: “Stiamo valutando se è un profilo giusto per noi. Se tecnicamente è un giocatore che può fare adesso al caso nostro. Non possiamo prenderlo a titolo definitivo, dovremo trovare un accordo con il Siviglia sulla formula”, ha dichiarato Marcello Carli ai microfoni di ‘Estadio Deportivo’.