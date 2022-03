Buffon: “Io in Qatar con l’Italia? Mancini va rispettato. Il mio futuro…”

Gianluigi Buffon, attualmente estremo difensore del Parma, ha tracciato un quadro della sua carriera facendo allusione al prossimo futuro

"Giocare fino a 50 anni? Mi voglio spingere anche più in là. Finché gioco così bene come faccio a smettere? Il calcio è un mercato e dipende dai competitor, fino a quando fai meglio di loro è giusto continuare. Il mercato decide quando non centri più niente e quando invece centri ancora. Un posto in Qatar? No, assolutamente. Non mi candido perché da quattro anni non vado in Nazionale. Mancini, secondo me, ha fatto delle valutazioni giuste e va rispettato. Va rispettato lui e il lavoro che ha fatto, che ci ha dato grandi soddisfazioni".