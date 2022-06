Zauli: “Palermo, la B è il minimo. Non vedo l’ora di entrare al Barbera”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex fantasista del Palermo, oggi tecnico del Sudtirol

"Ricevo ancora un sacco di attestati di stima e mi fa piacere: annate strepitose, la passione dei tifosi, ancora ho i brividi addosso. Ho seguito in tv la finale contro il Padova come fossi in curva ed ero felicissimo della vittoria". Lo ha detto Lamberto Zauli, intervistato ai microfoni de "La Repubblica", edizione Palermo. Diversi i temi trattati dall'ex fantasista del Palermo, nuovo tecnico del Sudtirol: dalla promozione in Serie B conquistata dagli uomini di Silvio Baldini, al suo ritorno al "Renzo Barbera" da avversario. Ma non solo...

CITY GROUP -"Dalla holding di Mansour potrà arrivare solo un grande aiuto per l’ambiente sportivo, per la crescita delle strutture e per il movimento calcistico. La promozione in B? Sono felice, mi sentivo a casa con le immagini del delirio, Baldini, Sagramola e Castagnini, con cui sono stato a Vicenza, il dottor Matracia, il magazziniere Pasquale. Come mi ha colpito la carica irrefrenabile di Mirri. Per i rosa, la B è il minimo", ha proseguito.

SUDTIROL - "La voglia di mettersi in gioco in una categoria che, da allenatore, mi mancava. Al contempo, decisione sofferta. Tre stagioni alla Juve, un motivo di orgoglio e di gratificazione, però è arrivata una proposta irrinunciabile. Una vera sfida. Non dimentichiamo che sono all’esordio. Per me è un terreno inesplorato, per loro una scommessa, è giusto così dopo una

promozione storica ottenuta con un campionato strepitoso. La società è ricca di valori e ha i piedi per terra. Primo obiettivo, mantenere la B".

IL RITORNO -"Che impressione fa tornare al Barbera da avversario? Sarà la seconda volta. La prima con la Sampdoria, poi non c’è stata più l’occasione: ho voglia di scoprire il museo e non vedo l’ora di entrare in campo (ride, ndr). Nella Juve under 23 c’è il palermitano Da Graca? Uno talenti più cristallini che ritengo all’altezza della A e su cui la società bianconera punta. Con lui parlavo spesso di Palermo", le sue parole.