Zamparini, dal Comune di Palermo una richiesta per togliere la cittadinanza onoraria all’ex presidente

Dall’olimpo del calcio, al tracollo. Per Zamparini, ex patron del Palermo, continuano le brutte notizie.

Al Consiglio Comunale di Palermo si potrebbe discutere a breve la revoca della cittadinanza onoraria conferita all’imprenditore friulano dall’allora sindaco Diego Cammarata subito dopo la storica promozione in Serie A.

Zamparini era stato insignito della cittadinanza onoraria nel giugno del 2004, al culmine della storica cavalcata che portò i rosanero nella massima serie dopo ben 32 anni. Ad attribuire il riconoscimento all’ex presidente fu l’allora sindaco Cammarata durante una cerimonia che ebbe luogo al ‘Barbera’, poco prima dell’inizio dell’ultima partita di una stagione trionfale disputata al “Renzo Barbera” contro il Bari.

La richiesta è stata formulata dal gruppo consiliare M5S che ha annunciato che procederà con una richiesta ufficiale in seguito alla decisione della Procura Federale che ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare Zamparini (componente del Cda della Us Città di Palermo e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società) “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti-economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione della Figc“.

E’ stata trasmessa, inoltre, anche un’interrogazione al sindaco Orlando affinché chiarisca se intende procedere alla revoca della cittadinanza onoraria considerate le ultime vicende.

Nel maggio dell’anno scorso i consiglieri comunali Cinquestelle di Palermo avevano annunciato che avrebbero chiesto al Sindaco di revocare la cittadinanza all’ex patron dei rosanero (Palermo Calcio: M5S chiede revoca cittadinanza onoraria a Maurizio Zamparini).