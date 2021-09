X Factor, neomelodico “da Catania con maglia Palermo”. Agnelli: “Hai le palle!”

VIDEO, il giudice di X Factor, protagonista di un simpatico siparietto con un concorrente catanese

Queste le parole pronunciate da Manuel Agnelli, giudice di XFactor, resosi protagonista di un simpatico siparietto con Matteo Milazzo, un concorrente proveniente da Catania. Il cantante in gara - esibitosi in una performance neomelodica - si è presentato dinanzi alla giuria con indosso una maglia ad unica tinta rosa. Questo ha suscitato in Agnelli - a conoscenza della sua città d'origine - l'ilarità legata alla storica rivalità calcistica tra Palermo e Catania.