X-Factor, Beatrice Quinta: la passione per il Palermo e la performance in rosanero

BeatriceMariaVisconti, in arte "Beatrice Quinta" è tra i finalisti del noto talent show "X-Factor" in onda sul canale satellitare Sky. La musicista e cantante palermitana, nata nel capoluogo siciliano nel 1999 e tifosa del PalermoFC, ha dato un saggio delle sue doti canore nel salotto della sua abitazione privata, indossando la maglia con i colori della sua squadra del cuore. Un pianoforte a muro e vocalizzi a tinte rosanero per quella che potrebbe essere la nuova stella della canzone italiana, che nel corso del format televisivo ha stregato anche il cantante RKomi con il suo brano inedito "Se$$o", presentato nel quarto live del noto talk show. Di seguito il post Instagram di BeatriceQuinta.