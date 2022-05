Volpe: “Crediamo nell’impresa, a Palermo ci proveremo fino alla fine. Siamo vivi”

Le parole del tecnico della Virtus Entella, Gennaro Volpe, a margine del ko rimediato in casa contro il Palermo

1-2: è questo il risultato della sfida tra Virtus Entella e Palermo , andata in scena questa sera al "Comunale" di Chiavari e valida per il secondo turno della fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Un match analizzato al triplice fischio dal tecnico Gennaro Volpe, intervenuto ai microfoni di "Eleven Sports".

"Dispiace per il risultato, è stata combattuta. Peccato ma siamo vivi. Il gol ci ha tenuti in vita e a Palermo ci proveremo fino alla fine. Abbiamo avuto un approccio molle all'inizio, poi il rigore... non so. Si sono persi cinque minuti solo lì e alla fine l'arbitro ha dato solo sei minuti di recupero, poi ci sono stati tanti cambi. Mi sono un po' arrabbiato. Di imprese nel calcio ce ne sono state tante. Ci proveremo fino alla fine al Barbera"