Viviano: “Zamparini voleva tenermi a Palermo in Serie B. Miccoli meglio di Di Natale”

“Con l'Arsenal è stata una bellissima esperienza, anche se non ho giocato. E’ successo in modo casuale. Io ero reduce dal quarto posto con la Fiorentina ed ero tornato al Palermo, che era retrocesso. Zamparini voleva tenermi, ma io volevo andare. Il mio procuratore stava seguendo una operazione per l’Arsenal. Wenger ha chiesto se avesse un portiere, e lui ha spiegato la mia situazione e ho accettato".

E sul paragone tra due ex attaccanti, Antonio Di Natale e Fabrizio Miccoli, simboli delle rispettive formazioni: “Se Totò fosse andato alla Juve non avrebbe fatto altrettanto. Non per il valore, ma perché aveva bisogno di essere al centro. Meglio lui o Miccoli? Miccoli. Di Natale più finalizzatore, ma Miccoli faceva tutto. L’attaccante della mia squadra che mi ha messo più in difficoltà è proprio Miccoli. I piccoletti mi hanno sempre dato fastidio per la loro imprevedibilità. Poi lui calciava in qualsiasi modo”.