VITERBESE-PALERMO, SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca il riscatto nel match in programma sabato pomeriggio contro la Viterbese.

Alle ore 12.30, allo Stadio “Enrico Rocchi”, andrà in scena la sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dalla sconfitta rimediata fra le mura amiche del “Renzo Barbera” contro il Catanzaro, la compagine rosanero si è arenata ancora una volta al cospetto di limiti strutturali e lacune croniche, fallendo l’appuntamento con quel definitivo salto di qualità utile a trovare continuità di risultati e scalare posizioni in ottica playoff. La scia di vittorie di fila, due contro Bisceglie e Turris, si è interrotta dunque nella giornata di domenica.

In occasione del prossimo impegno ufficiale, Roberto Boscaglia ritrova un pezzo da novanta: Moses Odjer. Il centrocampista ex Trapani tornerà a disposizione dopo il problema al ginocchio che lo ha costretto ai box, mentre resta in città Nicola Valente. L’esterno offensivo classe 1991, alle prese con un infortunio all’adduttore, in questi giorni ha svolto sedute differenziate insieme a Nicolò Corrado. Inoltre, non sono partiti alla volta di Viterbo Masimiliano Doda, Andrea Palazzi e Andrea Saraniti.

Al cospetto della formazione laziale, il Palermo si disporrà sul terreno di gioco con il consueto 4-3-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore gelese.

Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi formeranno il tandem di centrali difensivi, mentre Almici e uno tra Accardi (provato a sinistra) e Crivello agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, De Rose fungerà da playmaker e schermo davanti la retroguardia, con Odjer e Luperini che potrebbero essere schierati da intermedi in zona mediana. In avanti, toccherà di nuovo a Lucca. Infine, il tridente offensivo sarà completato da Rauti e Floriano larghi.

Ecco le probabili formazioni del match tra Viterbese e Palermo.

VITERBESE (4-3-1-2): Daga; Baschirotto, Bianchi, Camilleri, Urso; Adopo, Bensaja, Salandria; Palermo; Murilo, Rossi.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Markic, Tounkara.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Almici, Somma, Marconi, Accardi (Crivello); Odjer (Martin, Santana), De Rose, Luperini; Rauti (Kanoute), Lucca, Floriano.

Indisponibili: Corrado, Doda, Valente.

Squalificati: Palazzi, Saraniti.