Viterbese-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Pelagotti il migliore, Silipo dà vivacità. Odjer e Almici…

Uno a zero. E’ questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio allo Stadio “Enrico Rocchi”.

In occasione della sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha ceduto ancora una volta i tre punti senza lasciare alcun tangibile segno di sé sul piano calcistico. Un vero e proprio blackout mentale e nervoso che non è certamente passato inosservato. Una sconfitta, l’ennesima, maturata questa volta sul campo della Viterbese. Un Palermo allo sbando che non riesce a trovare il passo.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Roberto Boscaglia, che nella serata di ieri è stato sollevato dall’incarico.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Almici 5, Peretti 6, Marconi 5.5, Accardi 5.5, Luperini 5.5, De Rose 5.5, Martin 5, Rauti 5.5, Lucca 6, Floriano 5.5, Santana 5.5, Silipo 6, Odjer 5, Crivello 6, Lancini 6. Boscaglia 5.5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Almici 5, Peretti 5.5, Marconi 5.5, Accardi 5.5, Luperini 5, De Rose 5, Martin 5, Rauti 5, Lucca 5.5, Floriano 5, Santana 5, Silipo 6.5, Odjer 4, Crivello 5, Lancini 5. Boscaglia 5.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 7, Almici 4.5, Peretti 6, Marconi 5.5, Accardi 5.5, Luperini 4.5, De Rose 5, Martin 5, Rauti 4.5, Lucca 6, Floriano 5, Santana 5.5, Silipo 6.5, Odjer 4, Crivello 5.5, Lancini sv. Boscaglia 5.