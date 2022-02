Virtus Francavilla, Taurino: “La mia sul Palermo, all’andata ho capito una cosa”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Virtus Francavilla alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domani

"Sarà fondamentale ricaricare le pile sotto tutti i punti di vista dopo tutte queste gare ravvicinate, perchè incontriamo una squadra forte e che ha cambiato allenatore per raggiungere obiettivi migliori". Lo ha detto Roberto Taurino , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo , in programma domani - sabato 26 febbraio - alle ore 17:30, allo Stadio "Nuovarredo Arena". "Dobbiamo fare una partita da Virtus, con le nostre caratteristiche. Enyan e Perez non saranno disponibili. Nemmeno Tulissi. Poi, c’è qualche altro acciaccato da valutare. Caporale? Credo che non ce la faccia", ha dichiarato il tecnico della Virtus Francavilla.

"Io se potessi farei lo stesso primo tempo fatto a Palermo. Quella partita ci è servita a capire cosa non dovevamo fare. Io per primo. La gente non è matta. In quella gara sono successe delle cose che ci hanno fatto capire tanto. Abbiamo limato alcuni aspetti caratteriali. La squadra aveva fatto una buona prestazione, speriamo questa volta di portare a casa un risultato importante. Il Palermo ha più opzioni e possono affrontare la gara con più moduli. Non è da escludere però che possono giocare a tre. Non so poi quale saranno le scelte dell'allenatore. Metterà in campo la formazione migliore per il loro momento. Noi dobbiamo lavorare con molta umiltà nella fase di non possesso e avere un qualcosa nel quale ci riconosciamo", ha concluso Taurino.