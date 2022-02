Virtus Francavilla-Palermo, Luperini moto perpetuo: le pagelle dei quotidiani

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori ed al tecnico del Palermo, Silvio Baldini

Due a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio al "Nuovarredo Arena". Il Palermo perde pure a Francavilla. Ennesima sconfitta in trasferta, dunque, per i rosanero, che si mordono le mani per le tante occasioni sciupate nel corso della sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La squadra di Silvio Baldini ha creato almeno cinque nitide palle-gol, sprecandole e contribuendo ad esaltare le doti del portiere della Virtus Francavilla, Nobile.