VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Virtus Francavilla e Palermo è in programma sabato al "Nuovarredo Arena": le probabili formazioni

Il Palermo cerca il bis nel match in programma sabato pomeriggio contro la Virtus Francavilla. Alle ore 17:30, allo Stadio "Nuovarredo Arena", andrà in scena la sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta dopo la vittoria conquistata contro la Turris. Un Palermo spumeggiante che ha conciliato gioco, spettacolo e concretezza.