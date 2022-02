Virtus Francavilla-Palermo, le novità di Baldini: Doda insidia Giron, Silipo dal 1′?

I dubbi di Silvio Baldini, in vista di Virtus Francavilla-Palermo, match valido per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani alle 17.30 allo Stadio "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana. Silipo e Doda dal 1'?

Mediagol ⚽️

Prosegue la marcia di avvicinamento verso Virtus Francavilla-Palermo, match valido per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani alle 17.30 allo Stadio "Giovanni Paolo II" di Francavilla Fontana. L’edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sulle probabili scelte del tecnico rosanero, Silvio Baldini in vista del match, spartiacque in chiave playoff. Secondo quanto riportato dalla rosea, nella mente dell'ex tecnico di Empoli e Carrarese, ci sarebbero diversi ballottaggi, dubbi che con ogni probabilità potrebbero anche essere sciolti proco prima del fischio d'inizio..

La conferma che Baldini stia pensando di gettare nella mischia per la prima volta dal primo minuto Silipo è arrivata anche ieri, suffragata dal fatto che il tecnico ha più volte provato in settimana il talento scuola Roma schierandolo sul versante di sinistra (al posto di Floriano) sulla linea dei trequartisti titolari, insieme a Valente e Luperini, a supporto di Matteo Brunori. Dubbi anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato, con Doda pronto ad insidiare Giron per il ruolo di esterno basso di sinistra. Non è detto che anche Buttaro non possa farlo con Accardi che agirebbe sull'altro versante, anche se appare difficile che il tecnico smonti completamento la linea difensiva che ha ben figurato nel 5-0 contro la Turris. Per quanto riguarda il centrocampo, Baldini ha anche provato due tandem differenti per caratteristiche, ma di assoluto valore. Da una parte quello formato da De Rose e Damiani, più tecnico e di qualità, dall'altra la coppia d'assalto composta da Dall’Oglio e Odjer, certamente più fisica sotto il profilo muscolare e votata principalmente all'interdizione.