Virtus Francavilla-Palermo, Ingrosso: “Sarò una grande gara, siamo fiduciosi”

Le dichiarazioni di Gabriele Ingrosso, esterno della Virtus Francavilla, alla vigilia della gara tra i pugliesi e il Palermo

Virtus Francavilla che rappresenta una delle rivelazione del girone C di Serie C . La compagine pugliese si trova al terzo posto in classifica, solamente due punti sotto al Catanzaro e a otto lunghezze dal Bari capolista. I biancoazzurri sfideranno domani, 26 febbraio, il Palermo nella gara valida per la 29a giornata di Serie C . Di seguito le dichiarazioni di Gabriele Ingrosso , esterno della squadra del tecnico Roberto Taurino , intervenuto ai microfoni de Il Nuovo Quotidiano di Puglia:

"Siamo stati bravi tutti contro una squadra che aveva bisogno di fare punti per salvarsi. Anche nel secondo tempo siamo stati bravi anche se abbiamo sofferto qualcosa per la stanchezza derivante dal ciclo di gare così ravvicinate. Siamo stati bravi a vincerla questa partita mettendo anche da parte la sconfitta di Catania e non era facile dimenticare quell’incontro giocato in Sicilia. Viviamo questo momento serenamente e lavoriamo giorno per giorno. Noi pensiamo a dare il massimo negli allenamenti e in partita, e i risultati stanno arrivando. La classifica non è importante guardarla adesso. Dobbiamo solo pensare a giocare. Poi si vedrà dove saremo. Ora il pensiero è rivolto al Palermo. Sabato sarà una grande partita e la vittoria con l’Andria ci dà tanto morale e tanta forza in corpo. Proveremo a vincere anche stavolta".