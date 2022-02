Virtus Francavilla-Palermo 1-0: i rosa giocano e sprecano, Maiorino li punisce

Il Palermo domina i primi venti minuti e spreca tre nitide palle gol, poi va sotto per un calcio di rigore, siglato da Maiorino, concesso per un fallo di Giron su Mastropietro

PRIMO TEMPO - Cercasi continuità. Il Palermo di Silvio Baldini vuole il primo acuto esterno con il tecnico toscano in panchina per invertire il deludente trend lontano dal "Barbera" . L'allenatore rosanero conferma il consueto 4-2-3-1 e ribadisce piena fiducia agli uomini che hanno travolto la Turris una settimana fa. Una sola variazione negli interpreti nell'undici titolare: Pelagotti tra i pali, Accardi e Giron esterni bassi, Lancini e Perrotta tandem di centrali difensivi. De Rose e Damiani interni in zona nevralgica, Floriano, Luperini e Valente a comporre il tridente offensivo a supporto del bomber Brunori.

Avvio intenso ed aggressivo della formazione ospite, Palermo corto, denso e molto alto in pressione sul primo possesso avversario. Diversi break di marca rosanero sulla trequarti offensiva, la caparbietà di De Rose sfocia in un'imbucata per Floriano che calcia addosso a Nobile da tre metri, fallendo una ghiotta occasione da rete. Altra chance propizia al minuto dodici: Floriano intercetta uno sciagurato scarico in orizzontale di Idda e premia il taglio di Brunori, Nobile si oppone al diagonale dell'italobrasiliano e salva i suoi. Luperini fa valere la sua fisicità in mediana e recupera diversi palloni, ogni qualvolta si distende in transizione la squadra di Baldini dà la sensazione di poter fare male ai pugliesi. Floriano e Valente sembrano piuttosto elettrici e si producono spesso in percussione, il Palermo mette spesso in ambasce la difesa di Taurino con dosati cambi di fronte a trovare l'inserimento degli aculei del tridente sul lato debole. Nonostante gli ospiti denotino una chiara supremazia territoriale, la Virtus Francavilla trova sorprendentemente il vantaggio.