Virtus Francavilla, orgoglio Taurino: “Messo in difficoltà il Palermo, Nobile…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Virtus Francavilla dopo la vittoria conquistata ai danni del Palermo

"Era l’ultima scalata prima del riposo, abbiamo dato tutto". Lo ha detto Roberto Taurino , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della gara contro il Palermo . Una vittoria, quella conquistata dai padroni di casa, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Pasquale Maiorino e da Cosimo Patierno . La Virtus Francavilla , dunque, si conferma micidiale fra le mura amiche, centrando l'ottavo successo di fila al "Nuovarredo Arena". Tre punti che consolidano la squadra al terzo posto della classifica del Girone C di Serie C e che tengono a distanza proprio i rosanero.

"I ragazzi erano stremati, il loro cuore deve rendere orgogliosi tutti. Nel primo tempo non abbiamo letto le situazioni che si sono create. Abbiamo concesso qualcosa, bisogna essere onesti. Nobile è stato bravo, ha messo una pezza in diverse occasioni. Quando abbiamo capito, li abbiamo messi i difficoltà. Dobbiamo essere più veloci in alcune letture. Terzo posto? Ci siamo ritagliati un posto in classifica che nessuno si sarebbe aspettato ad inizio campionato", ha concluso il tecnico Taurino.