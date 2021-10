Virtus Francavilla, Magrì: “Arrabbiato per errori arbitrali e nervosismo fuori luogo”

Le dichiarazioni del presidente della Virtus Francavilla, Antonio Magrì, in merito alla prestazione offerta dai suoi nella sfida contro il Palermo

"Oltre che per gli errori arbitrali, sono arrabbiato per alcuni nostri atteggiamenti fuori luogo: nervosismi eccessivi e ingiustificabili di alcuni calciatori e della panchina. Mettiamo un punto e andiamo avanti, anche se non sarà facile con tutte queste assenze. Arbitraggio? È inutile nascondere che esiste un problema arbitri in Serie C. Ogni giornata si contano tanti errori e malumori delle società. Il presidente Ghirelli sostiene che siamo la Lega della formazione dei giovani calciatori e degli arbitri: in linea di principio sono d’accordo, ma c’è da chiedersi se il sistema calcio ci riconosce questo ruolo e se è disposto a ricompensarci economicamente. Ecco, credo che questo sia un tema di discussione fondamentale della prossima riforma dei campionati. È innegabile che se l’arbitro ci avesse assegnato il rigore su Ventola nel primo tempo le cose sarebbero andate diversamente. Inoltre, ritengo ci sia stata una eccessiva ed errata gestione dei cartellini, che ha contribuito a innervosire tutti creando danni seri per le prossime partite. Parlerò soprattutto con alcuni elementi che non stanno rendendo secondo le aspettative. Inoltre, ncerti eccessi e nervosismi non mi piacciono e non me li aspetto da gente di esperienza. Abbiamo fatto sacrifici per costruire una squadra forte, come società non ci meritiamo comportamenti fuori luogo".