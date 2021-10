Virtus Francavilla, il vice presidente Donatiello: “Privati di un rigore sacrosanto”

Le parole al veleno del vice presidente della Virtus Francavilla, Tonino Donatiello, al termine del match perso dai suoi contro il Palermo

La Virtus Francavilla cede 1-0 al Palermo nella sfida valida per la 10a giornata del campionato di Serie C (girone C). Sconfitta che non è andata giù ai pugliesi che hanno recriminato a lungo su un calcio di rigore non concesso. La rabbia del club biancazzurro è stata messa in primo piano dal vice presidente, Tonino Donatiello, nel corso dell'intervista concessa ad Antenna Sud al termine del match del 'Barbera'.