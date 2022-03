Virtus Francavilla, Franco: “Palermo? Vittoria importante, siamo stati fortunati…”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista della Virtus Francavilla in vista della sfida contro il Bari

"I risultati non sono frutto del caso, poi le partite non si possono sempre dominare. Forse si parla troppo poco di come gioca la Virtus, giochiamo un buon calcio divertendoci. È importante il modo in cui arriva il risultato, la squadra sa quello che deve fare e quello che vuole. Bari? Non è una gara decisiva, in caso di risultato positivo si aprirebbero dei bei fronti. Possiamo partire ad armi pari giocandocela come abbiamo sempre fatto fin qui. Ridurre tempo e spazio contro l'avversario sarà importante, se ti metti a fare barricate prima o poi prendi gol. Invece se te la giochi come sai hai la possibilità di segnare. I tifosi? È bello che tutta questa gente si sta avvicinando al mondo della Virtus, è una bella soddisfazione", ha concluso Franco.