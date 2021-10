Virtus Francavilla, Delvino: “Siamo un bel gruppo. Palermo? Sarà una grande partita”

Le dichiarazioni rilasciate dall'esterno della Virtus Francavilla in vista della sfida contro il Palermo, in programma mercoledì sera al "Renzo Barbera"

"Non mi ricordavo più come si segnasse". Lo ha detto Fabio Delvino , come riportato dall'edizione odierna del "Quotidiano di Brindisi". Il giovane esterno della Virtus Francavilla , dopo settimane trascorse in panchina, è stato eletto miglior giocatore del match contro il Catania , andato in scena lo scorso weekend. Il classe 1998 ha messo a segno la rete del momentaneo vantaggio dei biancazzurri, che mercoledì sera sfideranno un'altra siciliana: il Palermo di Giacomo Filippi . La partita valevole per la decima giornata del Girone C di Serie C è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Renzo Barbera".

"E' una grande gioia, davvero, soprattutto per il gruppo e comunque potevamo fare qualcosa in più. Le cose non sono andate per il verso giusto, le analizzeremo meglio col mister. Ma questo pareggio vuol dire in ogni caso un ottimo punto conquistato contro una grande squadra. Le partite durano 90 minuti e ci può stare di commettere degli errori. Ma ormai è acqua passata e mercoledì ci aspetta una grande partita contro il Palermo - ha proseguito Delvino -. Noi siamo davvero un bel gruppo, coesi sia in campo che fuori dal campo. Siamo tanti giovani in organico e molto affiatati tra noi anche se qualcuno sta giocando meno degli altri, come ha dimostrato quell'abbraccio dopo il mio gol. E questo aspetto non è facile trovarlo nel mondo del calcio. Chi gioca sa che deve dare il massimo. In difesa ci sono giocatori più grandi ed esperti di me che stanno facendo bene e io ho tutto da imparare da loro. E quando vengo chiamato in causa certamente mi faccio trovare pronto", ha concluso.