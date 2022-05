Virtus Entella, Rada: “Col Foggia prestazione super. Futuro? Adesso tocca al Palermo”

Le dichiarazioni del centrocampista della Virtus Entella, Armand Rada, in vista del match d'andata contro il Palermo, valido per la seconda fase Nazionale dei playoff promozione di Serie C

Con il 2-1 sul Foggia, la Virtus Entella guidata da Gennaro Volpe, ha conquistato l'accesso alla seconda fase Nazionale dei playoff di Serie C. Dopo il sorteggio andato in scena ieri, venerdì 13 maggio alle 9.30 presso la sede di Firenze della Lega Pro, la formazione biancoceleste ha conosciuto il prossimo avversario ai quarti di finale degli spareggi promozione. La squadra ligure troverà sul proprio cammino il Palermo di Silvio Baldini, che dopo l'1-1 interno, davanti ai 32.000 del "Renzo Barbera", ha chiuso la pratica Triestina sull'1-1, grazie anche al successo esterno del "Nereo Rocco" conquistato nel match d'andata. Sarà dunque Virtus Entella-Palermo, il prossimo match che si disputerà martedì 17 maggio, sfida d'andata in programma al "Comunale" di Chiavari alle 20.30, valida per il secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C (ritorno il 21 maggio al Barbera). Intanto, il mediano albanese, Armand Rada, autore del gol capolavoro dai venti metri del momentaneo 1-0 contro il Foggia, intervistato ai microfoni del quotidiano nazionale Il Secolo XIX, si è espresso sul cammino della formazione ligure nei playoff promozione e sul Palermo, prossimo avversario della compagine bianconceleste,

"E' stata una partita vissuta al mille per mille, davanti a un grande pubblico che ci ha spinto e aiutato moltissimo nei momenti di difficoltà. Sapevamo che il Foggia concede e siamo stati bravi a crederci anche dopo il pareggio e l'espulsione. Il gol? Una grande emozione. Il futuro? Siamo tra le prime otto. Ce la giochiamo a viso aperto contro tutti e senza paura, a iniziare dal Palermo".