Virtus Entella-Palermo, Volpe: “Non parlo degli altri. Nostro pubblico fondamentale”

Le dichiarazioni di Gennaro Volpe, tecnico della Virtus Entella, alla vigilia della gara tra i biancoazzurri e il Palermo, valida per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C

"La squadra si sente come me: concentrata e motivata. Abbiamo passato il turno in modo convincente, dimostrando maturità, consapevolezza e voglia di non mollare fino alla fine. Ho grande rispetto per il Palermo, ma non mi va di parlare degli altri, di quanti soldi hanno speso per fare la squadra o di quali obiettivi avevano a inizio stagione. Io sono contento dei miei ragazzi e del percorso che abbiamo intrapreso dopo una brutta retrocessione. Abbiamo passato momenti belli e momenti difficili, ma non abbiamo mai mollato, ci siamo sempre rialzati. Grazie ai nostri sforzi ci giochiamo una partita molto importante. La risposta del pubblico è molto gratificante e premia il lavoro fatto, lo stadio pieno ci darà carica ed energia, la squadra ne ha bisogno. Abbiamo speso tanto sia dal punto di vista fisico che da quello nervoso. L’apporto della gente è davvero importante, siamo felici di aver riportato entusiasmo e gente al Comunale. Dubbi di formazione? Ne ho sempre, soprattutto perché alleno non solo dei calciatori ma degli uomini che hanno sempre dimostrato serietà e attaccamento alla maglia"