Virtus Entella-Palermo, Matteazzi: “Tifo Barbera? Ecco come contrastarlo. Brunori…”

Le dichiarazioni di Matteo Matteazzi, dg della Virtus Entella, dopo il primo tempo della gara dei playoff di Serie C tra i biancoazzurri e il Palermo

"Due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Primo tempo equilibrato, molti ribaltamenti di fronte. Il gol è mancato ma vedremo nel secondo tempo. Sarà una ripresa sulla falsa riga di ciò che abbiamo visto fino ad ora. Si avvertirà la stanchezza e bisognerà gestirla coi cambi. Temo l'effetto Barbera al ritorno? Sicuramente sarà un fattore giocare contro trentamila persone. Abbiamo giocatori di una certa esperienza, uomini veri che sanno affrontare questo genere di situazioni. Temo più trasferte in campi dove non c'è grande atmosfera. La squadra è una rosa ampia che in tutta la stagione si è alternata. In alcuni settori non abbiamo molte alternative ma non è il caso dell'attacco in cui abbiamo Magrassi, Merkaj e Meazzi. Entrare nelle final four? La gara contro il Foggia è stata fondamentale per il nostro percorso di crescita. Ci vogliamo provare ed ogni volta che avanzi aumenta la convinzione e tutti vogliono dare il massimo, oltre i propri limiti. Passare questo turno sarà molto difficile. Che effetto mi fa vedere Brunori così prolifico? Il nostro DS lo scorso anno l'aveva incontrato. Purtroppo è stata una stagione pessima e lui ne ha risentito. Gli auguro di salire di categoria perché ne ha potenzialità. Serie B? Non siamo partiti con questo obiettivo assoluto ma siamo cresciuti molto ed il nostro ambiente si è riscaldato. Ormai è giusto provarci con tutte le nostre forze. Comunque vada avremo una base solida per il futuro. Chiunque passi tra noi ed il Palermo sicuramente saprà creare un futuro migliore. Volpe è un allenatore che ha fatto prima il calciatore da noi, poi le giovanili, poi la prima squadra. Un esempio. Meazzi? Un ragazzo che è con noi da anni. Ha fatto un percorso importante per noi e ha qualità tecniche straordinarie. Sono felice che abbia trovato spazio in prima squadra. Può fare una carriera importante".