Virtus Entella-Palermo: in diretta Sky l’andata dei playoff Serie C

Buone notizie per i tifosi del Palermo FC: la compagine rosanero allenata da Silvio Baldini, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, in occasione del match playoff contro la Virtus Entella

Archiviato il primo turno della fase nazionale degli spareggi di Lega Pro, sale l'attesa per l'andata del secondo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C che si disputerà questa sera allo stadio "Comunale" di Chiavari.

Saranno in totale quattro le gare che andranno in scena quest'oggi, martedì 17 maggio, tutte con fischio d'inizio alle ore 20.30 a differenza di Juventus U23-Padova che sarà alle 21.00. I match della giornata, saranno tutti visibili su Eleven Sport ma solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com). Per gli abbonati al Pacchetto Calcio di Sky sarà, invece, possibile vedere Virtus Entella-Palermo sul canale 252 di Sky Sport, Monopoli-Catanzaro sul canale 253 e Feralpisalò-Reggiana sul canale 254. La sfida tra Juventus U23 e Padova, oltre che sulla piattaforma streaming della Lega Pro, Eleven Sports, sarà visibile online su RaiPlay,