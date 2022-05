Virtus Entella-Palermo, gli ultimi precedenti in Serie B sorridono ai rosanero

Riviviamo i più recenti confronti tra Palermo e Virtus Entella. I rosanero giocheranno la gara d'andata a Chiavari il prossimo martedì

Si sono conclusi i sorteggi per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il Palermo, da testa di serie, affronterà la Virtus Entella (qui l'esito degli altri accoppiamenti dei quarti di finale). La formazione ligure, dopo lo spavento del "Pino Zaccheria", è riuscita a ribaltare il risultato sfavorevole dell'andata battendo 2-1 il Foggia a Chiavari, nonostante l'inferiorità numerica per buona parte di gara.

Ripescando i recenti incontri tra Palermo e Virtus Entella, possiamo riportare solamente i due della stagione 2017/2018 in Serie B. Nella gara d'andata, giocatasi al "Renzo Barbera" il 27 ottobre 2017, i rosanero ai tempi allenati da Bruno Tedino si imposero sui liguri per 2-0. Partita che fu decisa dal macedone Ilja Nestorovski con una doppietta da calcio piazzato: il capitano rosanero prima realizzò un rigore al 23' e nella ripresa al 48' dipinse una splendida parabola su punizione sotto la curva sud.

Nella gara di ritorno allo Stadio Comunale di Chiavari del 29 marzo 2018, il Palermo vinse in trasferta per 2-1 in una sfida combattuta in cui sulla panchina rosanero sedeva ancora il tecnico Tedino, ad un mese esatto dal suo esonero in favore di Roberto Stellone. A sbloccare il match fu Antonino La Gumina, sfruttando un errato tocco all'indietro della difesa avversaria pressata da Igor Coronado e trafiggendo Iacobucci con un destro potente. Il raddoppio del Palermo arrivò al 78' con un guizzo di Eddy Gnahoré, servito con un pallone morbido da Coronado, anticipato però dal difensore avversario De Santis che, con un euroautogol di pallonetto, mise fuori causa il proprio portiere con la palla che si insaccò dopo aver colpito il palo. L'Entella provò a riaprire la partita all'80' con Gatti che di destro da fuori area congelò un immobile Alberto Pomini, complice anche la deviazione di Aljaz Struna.

Questi sono dunque i precedenti più recenti tra le due formazioni che giorno 17 e 21 maggio 2022 si affronteranno per un posto alle final four dei playoff di Serie C.