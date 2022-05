Virtus Entella-Palermo, settore ospiti: Esodo di tifosi rosanero al Comunale

Il dato aggiornato dei biglietti venduti per la gara d'andata del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C tra Virtus Entella e Palermo

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta a sfidare la Virtus Entella di Gennaro Volpe nella gara d'andata del secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C. Allo stadio Comunale di Chiavari saranno presenti almeno 1100 tifosi del Palermo nel settore ospite. Complessivamente, invece, sono 4400 i biglietti staccati per la gara in programma martedì sera alle ore 20.30.