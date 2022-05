Virtus Entella-Palermo, Dall’Oglio ammonito e diffidato: salterà la gara di ritorno

Jacopo Dall'Oglio è stato ammonito durante la gara tra Virtus Entella e Palermo, salterà per squalifica la gara di ritorno

Assenza pesante nella gara di ritorno per il Palermo. Durante il match tra i rosanero e la Virtus Entella, il centrocampista Jacopo Dall'Oglio è stato ammonito dall'arbitro Tremolada. Già in diffida, scatta quindi la squalifica per il calciatore ex Catania, che salterà il match di ritorno al "Renzo Barbera".