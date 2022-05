Virtus Entella-Palermo, da Schenetti a De Rose. Gli squalificati ed i nuovi diffidati

De Rose, Schenetti e Dessena sono gli squalificati di Virtus Entella-Palermo, quarto di finale dei playoff di Serie C. Brunori è diffidato

In occasione del calcio di rigore concesso alla Triestina nel primo tempo, il capitano del Palermo Francesco De Rose si è reso protagonista di un brutto gesto di reazione spingendo con una spallata l'avversario Crimi, ricevendo un giusto cartellino giallo. In virtù dell'ammonizione precedentemente rimediata al "Nereo Rocco", il centrocampista calabrese non prenderà parte alla gara d'andata a Chiavari contro la Virtus Entella in quanto squalificato.

Un'assenza di spessore per il Palermo che dovrà rinunciare al proprio leader ma anche il tecnico Gennaro Volpe dovrà fare i conti con un'indisponibilità fastidiosa. Il trequartista dell'Entella, Andrea Schenetti, ha rimediato un cartellino rosso nella sofferta vittoria contro il Foggia, lasciando i propri compagni in inferiorità numerica per buona parte della gara. Altra assenza importante per i biancazzurri è sicuramente quella di Daniele Dessena, che ha ricevuto contro i pugliesi il secondo cartellino dei propri playoff e ricevendo dunque la squalifica. Gli altri diffidati in casa Entella sono: Karic, Barlocco, Palmieri, Coppolaro e Capello. Se questi ultimi dovessero ricevere un cartellino giallo martedì a Chiavari, salterebbero la gara di ritorno in programma sabato a Palermo.