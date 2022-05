Virtus Entella-Palermo, capitan De Rose pronto a sostenere i rosanero dalla tribuna

De Rose è pronto a sostenere i ragazzi di Silvio Baldini a pochi minuti dall'inizio di Virtus Entella-Palermo, gara valida per i playoff

A pochi minuti dall'inizio di Virtus Entella-Palermo, match valido per l'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, c'è un ospite d'eccezione sugli spalti dello Stadio Comunale di Chiavari.

A seguire la partita dalla tribuna ci sarà anche il capitano rosanero Francesco De Rose, indisponibile per questo match in quanto squalificato avendo ricevuto il secondo cartellino giallo dei propri playoff in occasione della gara contro la Triestina.