Virtus Entella-Palermo, Boscaglia e Filippi: incroci di ex, a volte ritornano…

Roberto Boscaglia e Giacomo Filippi: passati incrociati tra Virtus Entella e Palermo, avversarie nel secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C

⚽️

Il Palermo si appresta ad affrontare in un doppio confronto la Virtus Entella per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La gara d'andata è in programma al "Comunale" di Chiavari martedì 17 maggio alle ore 20.30, il ritorno al "Barbera" sabato 21 maggio alle ore 21.00.

Diversi gli ex presenti tra le due squadre, a partire da Matias Silvestre, difensore argentino con alle spalle una stagione con la maglia rosanero e oggi in forza alla Virtus Entella, fino agli attuali calciatori del PalermoBrunori e Massolo, protagonisti con i liguri tra il 2019 e il 2021. Ancora sotto contratto il club di Viale del Fante vi sono però due figure che per Chiavari e Palermo hanno rappresentato dei punti fermi negli ultimi anni: si tratta di Roberto Boscaglia e Giacomo Filippi.

I due hanno iniziato il proprio percorso condiviso ai tempi del Brescia, quando Filippi divenne vice allenatore del tecnico di Gela alla guida delle Rondinelle. La carriera è poi proseguita tra Serie B e Serie C con Novara, nuovamente Brescia e appunto Virtus Entella, fino al Palermo. Ripercorriamo le tappe principali.

Roberto Boscaglia viene nominato nuovo allenatore della squadra ligure all'indomani della retrocessione in Serie C, nell'estate 2018. La stagione inizia a mille: buon ritmo in campionato, ma soprattutto l'Entella approda agli ottavi di finale di Coppa Italia eliminando nei turni precedenti Genoa e Salernitana, perdendo poi contro la Roma. Durante la stagione la Virtus conferma le velleità di favorita per la promozione diretta, lottando costantemente a distanza con il Piacenza. Nonostante la sconfitta nello scontro diretto, la compagine biancoazzurra centra la promozione in Serie B all'ultima giornata, con un punto di vantaggio sugli emiliani, grazie ai tre punti ottenuti contro la Carrarese di Silvio Baldini.

L'annata in Serie B inizia in maniera positiva, dopo il girone d'andata l'Entella si posiziona al quarto posto con 29 punti conquistati e la miglior difesa del torneo. Nella seconda parte di stagione però si registra una flessione della squadra, che non riesce ad arrivare ai playoff concludendo al tredicesimo posto. Nell'estate del 2021 Boscaglia rescinde il contratto che lo lega ai liguri e quattro giorni dopo si accorda con il Palermo, neopromosso in Serie C, portando con se Giacomo Filippi nel ruolo di vice e Marco Nastasi nel ruolo di preparatore atletico.

Il percorso sulla panchina rosanero non è dei migliori, dopo un inizio claudicante viene esonerato nel mese di febbraio e sostituito proprio dal suo vice. Inizialmente previsto come una guida tecnica "ad interim", Filippi dimostra subito grande lucidità e inanella diversi risultati utili consecutivi venendo confermato fino al termine del campionato. Il Palermo conclude quindi la stagione al settimo posto con 20 punti conquistati in 10 gare - tra cui la vittoria all'esordio nel derby con il Catania al "Massimino" - , con una media punti nettamente superiore a quella di Boscaglia.

Il rendimento di Giacomo Filippi nelle ultime gare basta per convincere la dirigenza rosanero a confermarlo anche per la stagione seguente. Le aspettative però non vengono rispettate e nel mese di dicembre dopo le prime venti gare la squadra fatica a rimanere nelle prime posizioni della classifica. La sconfitta del 20 dicembre contro il modesto Latina costa cara all'ormai ex tecnico rosanero, che quattro giorni più tardi viene esonerato per far posto a Silvio Baldini.

Dopo essersi incontrati indirettamente con i due protagonisti sopracitati, i destini di Palermo e Virtus Entella sono nuovamente vicini e incrociati. Solo una delle due squadre potrà continuare a sperare nel sogno Serie B, ai posteri l'ardua sentenza di chi sarà ad approdare in semifinale.