Virtus-Entella-Palermo: al “Comunale” superata quota 4000, si va verso il sold out

A distanza di poche ore dall'inizio della gara d'andata tra Virtus Entella e Palermo, allo stadio Comunale di Chiavari sarà quasi tutto esaurito sugli spalti

Il Palermo si prepara alla sfida playoff contro la Virtus Entella in programma questa sera alle 20.30, con un "Comunale di Chiavari" gremito di tifosi biancocelesti. Tifosi siciliani non da meno, avendo superato la soglia dei 1100 presenti nel settore ospiti, pronti a trasmettere sostegno e passione alla compagine guidata da SilvioBaldini per il primo atto del secondo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C.