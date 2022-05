Virtus Entella-Palermo 0-0: Massolo bravo su Morosini, chance per Brunori e Luperini

Il Palermo soffre in avvio brillantezza e geometrie dell'Entella, Massolo si oppone a Morosini. Palermo che cresce alla distanza e crea due chance con Luperini e Brunori

Al Comunale di Chiavari va in scena la gara di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C tra Virtus Entella e Palermo.

Baldini conferma il consueto 4-2-3-1 e sceglie Damiani in cabina di regia per sostituire lo squalificato De Rose. Buttaro e Giron vincono i rispettivi ballottaggi con Accardi e Crivello e partono titolari nel ruolo di esterni bassi nell'undici iniziale.

Massolo tra i pali, Buttaro e Giron sulle corsie, Lancini e Marconi a formare il tandem di centrali difensivi. Damiani e dall'Oglio coppia di interni in mediana, Floriano, Luperini e Valente compongono il tridente a sostegno di Brunori. Tra i liguri le assenze pesanti di Dessena e Schenetti, Meazzi e Merkaj partono dalla panchina. Match godibile e che si dipana subito a ritmi alti. Il Palermo prova ad impattare la sfida subito con personalità, baricentro alto e pressione sulla trequarti ligure, l'Entella ha qualità e proprietà di palleggio ed esce bene con il fraseggio dalla morse avversaria. Brunori impegna subito Borra con un bel destro a giro. Spinge forte sul binario mancino Barlocco, in mezzo al campo la squadra rosanero fa un po' fatica a reggere dinamismo ed intensità degli omologhi di reparto biancocelesti. La prima chance dei padroni di casa è firmata Morosini: stacco imperioso su cross di Karic e grande risposta di istinto di Massolo. Altra incornata pericolosissima sul fronte opposto, Luperini ruba il tempo agli avversari in elevazione su corner di Dall'Oglio e sfiora il bersaglio. Morosini argina fallosamente la percussione sulla fascia di Buttaro e rimedia il cartellino giallo. Damiani compie un buon break ed innesca la ripartenza di Luperini, la transizione in verticale per Brunori che si vede murare il sinistro dal limite. Il Palermo cresce in convinzione e brillantezza, Floriano mette dentro un tirocross insidioso ma la difesa ligure si salva.