Vido: “Voglio continuare a fare parte di questo progetto. Concorrenza? Mi esalta”

Giornata di presentazione in casa Palermo dove, questa mattina, il neo acquisto rosanero Luca Vido ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da giocatore del Palermo. Il calciatore, arrivato in Sicilia nella sessione appena conclusa di mercato, ha parlato di obiettivi e ambizioni presenti e future proiettandosi inoltre al prossimo impegno dei rosa contro il Sidtirol.