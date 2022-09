Vido: “Palermo gruppo unito e compatto. Vice Brunori? Queste le mie caratteristiche”

Parola a Luca Vido . L'attaccante classe 1997 si presenta al Palermo in conferenza stampa. Arrivato in rosanero in prestito negli ultimi giorni di calciomercato, due presenze finora in rosanero contro Genoa e Reggina , ma solamente dieci minuti in totalizzati. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Ritiro a Manchester? La cosa che mi ha impressionato di più quando sono approdato al Palermo è il gruppo, tutti si interessano di tutti. Io sono qui da tre settimane, ho giocato forse poco meno di 20 minuti, ma per far capire l'importanza dell'unione, al momento del mio problemino fisico dell'altro ieri, tutti si sono interessati alle mie condizioni. Questo appunto per far capire quanto questo gruppo sia compatto. Io vice-Brunori e mie caratteristiche fisiche? Devo iniziare a conoscere sempre meglio i miei compagni ed è l'aspetto essenziale, sia dentro che fuori dal campo. Con tutti mi trovo bene e tutti sono disponibili per far si che il compagno si trovi al meglio. Ho sempre giocato in un attacco a due, ma anche esterno o come unica punta non mi trovo male. Giocare a calcio significa sacrificio e quindi se vuoi fare questo mestiere bisogna sacrificarsi. Voglio giocare il più possibile e quindi sono a disposizione del mister".