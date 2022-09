Vido: “Essere a Palermo è un orgoglio. Sudtirol? Ho parlato con Corini, sabato…”

Diversi prestiti in Serie B e la promozione conquistata con il Crotone , fino all'approdo a Palermo nel recente mercato estivo. Classe 1997 e di proprietà dell' Atalanta dal 2017, Luca Vido si presenta in conferenza stampa al popolo rosanero. Due presenze finora con la compagine di Eugenio Corini per l'attaccante nativo di Bassano del Grappa, attualmente alle prese con noie muscolari e in dubbio per la gara con il Sudtirol . Di seguito le sue dichiarazioni:

"Condizioni fisiche in vista del SudTirol? Ho sentito lunedì questo piccolo affaticamento, ma parlando con il mister si è deciso di effettuare un lavoro differenziato per essere a disposizione per sabato. Io al Palermo? Essere qui è praticamente un punto di arrivo. Per me è motivo di orgoglio, con chiunque abbia parlato è stato splendidamente qui. Io farò il possibile per far si che il Palermo vinca ogni gara, a livello personale invece farò il meglio per divertirmi e far divertire i tifosi, di conseguenza fare tanti gol ed assist".