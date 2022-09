Vido: “Dopo Manchester gruppo più unito. Obiettivo? Palermo in A, darò 100%”

"La scelta di Palermo è frutto di tante considerazioni. Io qui per dare un senso a quello che è stato il mio trascorso. Voglio aiutare al massimo la squadra, lo staff, chiunque abbia bisogno del mio contributo. Essere qui per me è un onore e voglio convincere affinché possa continuare in questo gruppo e portare avanti questo progetto. Farò di tutto per poter giocare il più possibile. Brunori e Soleri hanno fatto benissimo lo scorso anno, farò di tutto per me stesso, non per togliere il posto agli altri, che sia solo o in coppia o magari in tre, questo lo deciderà il mister, ma io sono qui per dare il mio contributo. Il mio passato nella Nazionale Under21 e futuro in azzurro? Non c'è club al mondo che possa sostituire il fascino di indossare la maglia della propria nazione. Lavorerò giorno dopo giorno per guadagnarmi una possibile convocazione. Mancini guarda anche alla B e quindi posso dire che ci proverò. Mio obiettivo giocare in coppia con Brunori? Diciamo che il mio obiettivo è che il Palermo possa conquistare la promozione anche solo con Brunori. Io sono qui solamente per giocare al calcio, sono concentrato per mettere tutto me stesso per il bene del Palermo. Un Palermo diverso dopo Manchester? Anche prima facevamo bene, abbiamo sempre dato il massimo. Purtroppo non ci siamo sempre riusciti, ma sono sicuro che questi giorni ci hanno certamente aiutato a consolidare il gruppo. Sono certo che porteremo tutti insieme dei traguardi importanti, magari non sempre vinceremo ma daremo sempre il massimo, tutti".