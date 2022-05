VIDEO Triestina-Palermo 1-2, gol e highlights del match di playoff Serie C 2021/2022

La doppietta di Floriano fa sbancare il "Nereo Rocco" al Palermo. Il gol di Rapisarda può riaprire la sfida. Questa la sintesi del match

Il Palermo vince al "Nereo Rocco" di Trieste e si aggiudica il primo round del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Il gol di Rapisarda ha riacceso le speranze per i friulani che si erano affievolite dopo l'uno-due terrificante di Floriano. Baldini sa che la sfida non è ancora chiusa e che dal "Barbera" giovedì sera passerà la qualificazione al turno successivo.