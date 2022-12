VIDEO SPAL-Palermo, guarda il video della conferenza stampa di Corini e Marconi

Nella diciassettesima giornata di Serie B, il Palermo di Eugenio Corini ha raccolto un punto sul campo della SPAL in virtù delle reti di Meccariello per i biancazzurri e di Brunori per i rosanero. Queste le dichiarazioni del tecnico di Bagnolo Mella e del difensore Ivan Marconi in sala stampa nel post gara, pubblicate sui canali ufficiali del club di Viale del Fante: