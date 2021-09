La gol collection della terza giornata del campionato di Serie C (girone C), tra tutte le gare spicca la terza vittoria di fila del Monopoli

Terzo turno di Serie C (girone C) ricco di reti. Il Palermo ha ceduto per 3-1 in casa del Taranto, vince il Bari a Picerno ed ennesimo pareggio per l'Avellino.