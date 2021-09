VIDEO Serie C (girone C), 1a giornata: la gol collection del primo turno

La gol collection della prima giornata del campionato di Serie C (girone C), tra tutte le gare spicca il 4-4 tra Paganese e ACR Messina

Primo turno di Serie C (girone C) ricco di reti. Il Palermo ha superato per 2-0 in casa il Latina, vince anche il Catanzaro che ha sconfitto 3-1 la Virtus Francavilla. Pareggi per Bari, Foggia e Avellino, sconfitta pesante per il Catania. Ecco la gol collection della prima giornata.