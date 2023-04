VIDEO Plaza Colonia-Penarol: super gol dell’ex Palermo Abel Hernández al 90+7′

L'ex attaccante del Palermo, Abel Mathías Hernández oggi attualmente in forza al Club Atlético Peñarol è tornato a splendere. Nel match valido per la dodicesima giornata del campionato uruguagio, tra PlazaColonia e la formazione guidata da Alfredo Carlos Arias Sánchez, ha segnato il gol decisivo dell'uno a due al minuto 90+7, sfoderando una grandissima rovesciata, che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Successo raggiunto in extremis per la formazione di Montevideo, che riesce così a mantenere il primato solitario in classifica a quota 27 punti. Staccando di ben cinque lunghezze la seconda CerroLargo.