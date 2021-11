VIDEO Picerno-Palermo, Buttaro e Filippi in mixed zone dopo la sconfitta

Il video della conferenza stampa integrale del tecnico del Palermo Giacomo Filippi e del difensore Alessio Buttaro

Prestazione da dimenticare quella offerta dal Palermo che ha ceduto 1-0 al Picerno nella gara valida per la 16a giornata del campionato di Serie c (girone C). A decidere il match una rete di Reginaldo messa a segno nel corso del primo tempo, rosanero con poche idee che hanno ritrovato la sconfitta dopo 6 turni d'imbattibilità.