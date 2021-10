VIDEO Palermo-Virtus Francavilla 1-0: Filippi e Brunori in mixed zone

Guarda la conferenza stampa integrale del tecnico Giacomo Filippi e di Matteo Brunori al termine di Palermo-Virtus Francavilla

Il Palermo ritrova i tre punti. Dopo la sconfitta rimediata la scorsa domenica sul campo della Turris per 3-0, gli uomini di Giacomo Filippi hanno battuto la Virtus Francavilla, volando nuovamente al terzo posto in coabitazione con Turris, Foggia, Monopoli e Taranto. Uno a zero: è questo il risultato finale maturato mercoledì sera fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Un successo conquistato grazie alla rete messa a segno da Matteo Brunori al minuto 58 della partita valevole per la decima giornata del Girone C di Serie C.